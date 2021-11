Um caminhão bateu em um veículo de passeio e caiu dentro do Rio Gualaxo, em Mariana, na região Central de Minas Gerais, na manhã desta segunda-feira (1º). O veículo transitava pela MG-262.

O motorista do caminhão perdeu o controle, bateu no carro e caiu no rio. Ele foi socorrida por testemunhas e levado ao hospital.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar foi acionada por causa do risco do roubo da carga de batatas que ficou espalhada pelo rio.



Fonte: O Tempo