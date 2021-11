Caminhão-reboque invade garagem em Betim, e casa é interditada

Moradores da rua Lupinos, no Jardim das Alterosas, levaram um susto na tarde desta segunda-feira (1º), quando um caminhão de reboque invadir a casa de número 110. Não houve vítimas, mas o imóvel teve que ser interditado pela Defesa Civil por causa do risco de desabamento com a movimentação feita para a retirada do veículo. A família passará a noite na casa de um vizinho.

Segundo Cléria Aparecida Moreira, engenheira da Defesa Civil, parte do caminhão entrou na garagem da casa, gerando rachaduras na parede e derrubando um dos pilares.

“Esferas metálicas foram colocadas para dar sustentação à estrutura”, informou ela. A casa fica na parte de baixo da garagem. Portanto, para entrar no imóvel, é preciso passar pela garagem. Por essa razão, de acordo com Cléria, a casa toda recebeu interdição.

Ainda de acordo com a engenheira civil, o motorista do reboque contou que parou veículo na rua e colocou escora de madeira, mas o caminhão acabou descendo a via e invadindo a garagem da casa. Ele teria dito à família que irá ajudar a reconstruir o muro.

Mirelly Entreportes, de 28, filha do dono da casa, contou que escutou um forte barulho por volta das 13h30. “Parecia uma prancha se arrastando no chão. Quando fui olhar, vi um caminhão e saí correndo. Foi um susto enorme. Felizmente, ninguém se machucou”, relatou. No momento, estavam em casa ela, a mãe, de 56 anos, e o irmão, de 23.

Fonte: O Tempo