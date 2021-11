Campeão Mineiro, Carlos Alberto comemora primeiro título com o América

Uma das joias das categorias de base do América, Carlos Alberto vive um momento especial na carreira: conquistou seu primeiro título no clube, o Campeonato Mineiro sub-20, com direito a vice-artilharia na competição. Em entrevista exclusiva ao Super.FC, o atacante de 19 anos celebrou o feito.

“O título do Mineiro é uma marca importante para mim. Deixa o meu nome marcado nesse clube que me abriu as portas em 2018. Significa gratidão saber que dei o meu melhor junto com os meus companheiros para conquistar esse grande título”, disse o atacante.

Foi de Carlos Alberto o gol de placa que sacramentou a vitória do América sobre o Cruzeiro na manhã deste domingo (31), na Arena Independência. Nesta temporada, marcou oito gols e deu três assistências em 18 jogos.

Carlo Alberto, que já foi convocado para as categorias de base da Seleção Brasileira, afirmou que a conquista do Estadual evidencia seu melhor momento na carreira. “Já tive outros momentos bem marcantes como convocações, primeiro gol no profissional, mas deixar meu nome marcado, quebrar um jejum de 12 anos, é algo que levarei para sempre comigo. Dia inesquecível”, afirmou.

O jogador que atuou em 13 partidas e marcou um gol pelo profissional – na vitória sobre o Santos por 2 a 0, na Arena Independência, pelo Brasileirão deste ano -, não esconde o desejo de voltar a ajudar os companheiros. “Treinei pouco com o Marquinhos santos, mas já vi que ele gosta de usar a base e vou continuar trabalhando para logo mais voltar a ter oportunidades. Se não for agora, que possamos conquistar o objetivo final que é manter o América na Série A. Mas darei sempre meu melhor para buscar meu espaço novamente”, concluiu.

