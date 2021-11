Carreta que seria usada para fuga em Varginha tinha documentação em dia; entenda

O tenente-coronel Marcos Serpa, comandante do 24º Batalhão da PMMG em Varginha, no Sul de Minas Gerais, em entrevista exclusiva ao programa Patrulha da Cidade, com Laudívio Carvalho, da Rádio Super 91,7FM, explicou como seria a dinâmica de fuga dos 26 suspeitos mortos em confronto na manhã desse domingo (31) na cidade – eles integravam um bando conhecido como ‘novo cangaço’, e os alvos dos criminosos seriam um centro de valores do Banco do Brasil e a empresa de transporte de valores Prosegur. De acordo com o militar, a ação criminosa ocorreria na madrugada desta segunda-feira.

Segundo ele, o caminhão-caçamba basculante apreendido em Muzambinho, a cerca de 100km, na mesma região, pela Polícia Rodoviária Federal, estava completamente preparado para a fuga. “Era uma carreta carregada com calcário, com nota fiscal, documentação em dia”, explicou. Dessa forma, os suspeitos evitaram qualquer tipo de interferência das polícias por irregularidades. “No subsolo, por assim dizer, fizeram o fundo falso que serviria de alojamento. Havia colchonete, água”, detalhou. Acredita-se que o grupo se deslocaria para alguma zona rural da região, abandonaria os 12 veículos roubados que seriam usados nessa ação criminosa e, depois, o bando “fugiria tranquilamente”, pontuou o comandante.

O veículo, um Mercedez Actros, com placa de Santa Vitória, em Minas Gerais, foi interceptado no domingo (30). Ele foi periciado nesta segunda-feira.

Durante coletiva de imprensa no domingo, o chefe da comunicação da PRF, Inspetor Aristides Júnior, informou que o veículo será de grande ajuda para elucidar o caso. “É um fator novo em relação à ação desses criminosos. É uma carreta, com compartimento secreto embaixo da carroceria, preparado para transportar diversas pessoas. Pode ajudar a polícia Judiciária nas investigações, porque uma das grandes dúvidas que aconteciam após as ações dessas quadrilhas era onde essas pessoas iam, ou onde saiam dos locais dos crimes, visto que muitas vezes eles incendiavam os veículos incendiados utilizados”, disse.

Fonte: O Tempo