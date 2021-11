Chuva: Defesa Civil afirma que monitora córregos da capital

Defesa Civil de Belo Horizonte afirmou que monitora todos os córregos da capital nesta tarde e, até o momento, bloqueou por cerca de 15 minutos um trecho da avenida Vilarinho, em Venda Nova, mais a avenida Cristiano Machado no encontro com a Trincheira Airton Senna, que dá acesso ao local.

Em relação ao Ribeirão Arrudas, que têm histórico recorrente de alagamento na extensão da avenida Tereza Cristina, a corporação afirmou que segue acompanhando o volume de água no córrego. Não houve transbordamento e nem fechamento de via até o momento.

Dia de Finados com Chuva

A previsão de chuva de hoje até amanhã, às 8h, Dia de Finados, é de pancada de chuva (40 a 60 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h.

No início dessa tarde, as regionais Leste, Pampulha, Venda Nova e Noroeste registraram chuva forte. Barreiro, Norte e Nordeste tiveram precipitação moderada. As regionais Oeste e Centro Sul , apenas uma chuva fraca.

EMISSÃO DE ALERTAS

Moradores da Vila Biquinha, na região Norte de Belo Horizonte, relataram que passaram uma madrugada de susto com o alagamento do córrego da região. Defesa Civil e Corpo de Bombeiros afirmaram que não foram acionados e endossaram a importância do cidadão acionar as respectivas corporações em caso de urgência e emergência pelo 199 (Defesa Civil) e o 193 (Bombeiros)

A população pode receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: @defesacivilbh.

Fonte: O Tempo