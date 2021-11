Chuva forte em Belo Horizonte deixa córrego da avenida Vilarinho cheio

A avenida Vilarinho, em Venda Nova, foi interditada, nesta segunda-feira (11), por causa do risco de transbordamento do córrego Vilarinho que ficou bem cheio com a chuva forte que atinge Belo Horizonte. A via ficou fechada por cerca de 15 minutos, mas já foi liberada.

Agentes da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans) acompanham o trânsito no local e monitoram a necessidade de novos fechamentos.

Chove forte nas regiões de Venda Nova, Pampulha, Noroeste e Leste, já chove de forma moderada em todas as outras regionais da cidade.

Saiba o que fazer em caso de chuva forte:

– Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

⠀

– Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

⠀

– Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

⠀

– Atenção especial para áreas de encostas e morros.

⠀

– Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

⠀

– Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

⠀

– Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Fonte: O Tempo