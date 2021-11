Cinco pessoas morrem em grave acidente na BR-365

O veículo de passeio ficou totalmente destruído durante o acidente | Foto: Bombeiros

Ituiutaba, Minas Gerais. Cinco pessoas morreram em um grave acidente na BR-365 — rodovia que liga Ituiutaba à Uberlândia. O acidente foi registrado por volta das 15h deste domingo (31.out.2021), e envolveu um caminhão de carga e um veículo de passeio. Uma criança de 10 anos está entre as vítimas do acidente fatal.

Os bombeiros do 2º Pelotão de Ituiutaba foram acionados, juntamente com uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

As equipes constataram os óbitos no local do acidente. O veículo de passeio tinha placas de São Simão, Goiás. As vítimas são de Chaveslândia, distrito de Santa Vitória.

O motorista da carreta ficou preso às ferragens, no entanto, foi retirado pela equipe da concessionária que administra a via. Segundo os bombeiros, o motorista não sofreu nenhum ferimento.

O automóvel estava sentido a Ituiutaba e segundo relatos do motorista da carreta que viajava sem carga sentido a Uberlândia o carro aquaplanou depois de uma curva, rodando e vindo a colidir contra o caminhão no km 727, que perdeu a direção empurrando o veículo para a descida de um talude. Com a força da colisão, o motor e os eixos do veículo de passeio foram arrancados e uma das vítimas foi ejetada.

A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local e liberou a cena para que o Corpo de Bombeiros fizesse a retirada das vítimas e as entregasse à equipe funerária da cidade de Ituiutaba.

A concessionária providenciou 2 guinchos para arrastar o caminhão que estava sobre o automóvel e se apresentava instável no talude.

Após quatro horas de trabalhos a guarnição BM conseguiu desencarcerar e retirar todas as vítimas.