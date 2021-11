Cruzeiro anuncia Vinicius Lordello como novo diretor de comunicação

O Cruzeiro anunciou na manhã desta segunda-feira (1°) Vinicius Lordello como novo diretor de comunicação do clube. O profissional estará a frente do departamento que envolve conteúdo, redes sociais, relacionamento com a imprensa, formadores de opinião e comunicação interna.

Vinicius Lordello tem dupla graduação (Ciências Sociais e Direito), Mestrado em Gestão de Reputação do Esporte, além de Pós-graduação em Jornalismo Esportivo e MBA em Gestão e Marketing Esportivo. Com passagens pelo Banco Itaú e Santos FC, é Professor na CBF Academy.

“O Cruzeiro tem identidade com valores incríveis. Estou entusiasmado e tenho clareza de que, ao cuidarmos da Comunicação do Clube, trabalharemos para fortalecer uma das maiores marcas do futebol”, disse o novo diretor.

“Consideramos o cuidado permanente com nossa marca, contemplando identidade, cultura e reputação. Dentro dessa estratégia trouxemos um profissional do mercado especialista nessas características”, apontou Sérgio Santos Rodrigues, presidente do Cruzeiro.

Rodrigo Moreira segue à frente da pasta de Marketing e Inovação, com foco na geração de negócios para o Clube, áreas que englobam Marketing, Eventos, eSports e Gestão de Arena.

Fonte: O Tempo