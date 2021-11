Cruzeiro: objetivo diante do Vila Nova é ‘apenas’ vencer no Horto

Em um pretenso exercício de futurologia, a torcida do Cruzeiro estaria, nesta segunda-feira (1º), preparando-se para ir ao estádio Independência empurrar o time rumo ao acesso à elite do futebol nacional.

Contudo, a realidade é outra. Às 19h desta noite, quando o árbitro Dewson Fernando Freitas da Silva soprar o apito autorizando o início do confronto diante do Vila Nova–GO, pela 33ª rodada da Série B do Brasileiro, o desejo da China Azul será apenas o seguinte: vença, faça três pontos e nos livre, por favor, de qualquer risco de queda à terceira divisão.

A seis rodadas para o fim da disputa da segunda divisão, o time estrelado encontra-se nessa situação.

Com 39 pontos, em 14º lugar, a Raposa necessitaria alcançar, pelo menos, 49 na tabela para eliminar qualquer risco de descenso, de acordo com projeções do Departamento de Matemática da UFMG. Por isso, superar o time goiano no Horto é fundamental.

Vanderlei Luxemburgo não pode contar com o atacante Vitor Leque, expulso na derrota para o Remo, por 3 a 1. A primeira opção para substituí-lo é Marcelo Moreno. No meio campo, o treinador confia na dupla jovem de volantes formada por Adriano e Lucas Ventura.

“Apesar de não ter jogado com ele na base, criamos um entrosamento dentro de campo muito bom, total sintonia”, enaltece Adriano

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO x VILA NOVA-GO

Motivo: 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data: 1º de novembro de 2021

Horário: 19h (de Brasília)

Local: estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)

CRUZEIRO: Fábio, Rômulo., Ramon, Eduardo Brock e Felipe Augusto (Jean Victor); Adriano, Lucas Ventura, Giovanni; Marcelo Moreno (Wellington Nem), Thiago e Bruno José. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

VILA NOVA: Georgemy; Moacir, Rafael Donato, Renato e Willian Formiga; Pedro Bambu, Dudu, Arthur Rezende e Diego Tavares; Clayton e Alesson. Técnico: Higo Magalhães.

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (CBF/PA)

Assistentes: Marcio Gleidson Correia Dias (CBF/PA) e Helcio Araujo Neves (CBF/PA)

