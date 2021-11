Cruzeiro sofre mais um revés, apesar do empate com o Vila Nova

A noite desta segunda-feira (1º) foi atípica no Independência, marcada pela forte chuva que atingiu impiedosamente toda a capital mineira. O temporal atrasou em sete minutos o confronto entre Cruzeiro e Vila Nova, marcado para as 19h, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Aos 11 do primeiro tempo, o árbitro Dewson Fernando Freitas da Silva constatou o óbvio. O gramado estava inapto para a prática do futebol. Após 37 minutos de suspensão, as equipes voltaram a campo. Aos olhos de quem testemunhou o duelo, o melhor, talvez, teria sido adiá-lo. Porque, sem exagero, foi insalubre testemunhar o empate em 1 a 1, entre mineiros e goianos.

Clayton, após pênalti cometido por Lucas Ventura, converteu, aos 31, marcou. Giovanni, aos 38, igualou, depois de Wellington Nem ter sido derrubado. Porém, foi tudo ruim. Um acinte aos torcedores que encararam a chuva para tentar empurrar a Raposa.

Não o que falar sobre tática, técnica, raça. É o Cruzeiro 2021, o mesmo de 2020. A torcida da Raposa ainda vai sofrer muito, embora não mereça. Quem colocou o time nesta situação, continua impune.

Com a igualdade, o time estrealdo segue em 14º lugar, agora, com 40 pontos. Na sexta-feira (5), a equipe visita o Londrina, às 21h30, no estádio do Café. E seguirá seu martírio na luta contra a queda à Série C.

FICHA TÉCNICA

Cruzeiro 1 x 1 Vila Nova

Local: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Motivo: 33ª rodada da Série B do Brasileiro

Gols: Clayton, aos 30, Giovanni, aos 37 minutos do primeiro tempo

Cartões amarelos: Léo Santos, Adriano (Cruzeiro; Willian Formiga e Diego Tavares (Vila Nova)

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)

Assistentes: Marcio Gleidson Correia Dias e Helcio Araujo Neves (ambos do PA)

CRUZEIRO: Fábio, Rômulo (Flávio), Léo Santos, Eduardo Brock e Felipe Augusto; Adriano (Norberto), Lucas Ventura e Giovanni (Marcinho); Wellington Nem (Keké), Bruno José (Marcelo Moreno) e Thiago. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

VILA NOVA: Georgemy, Moacir, Renato, Rafael Donato e Willian Formiga; Pedro Bambu (Tiago Real), Dudu, Arthur Rezende e Diego Tavares (Kelvin); Alesson e Clayton (Rafael Silva). Técnico: Higo Magalhães

Fonte: O Tempo