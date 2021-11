Cruzeiro vai com Wellington Nem no ataque e Léo Santos na zaga contra o Vila

O Cruzeiro está definido para encarar o Vila Nova nesta segunda-feira (1º), às 19h, no Independência, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Sem poder contar com Vitor Leque, suspenso pela expulsão na derrota para o Remo, o técnico Vanderlei Luxemburgo optou por Wellington Nem. Na lateral esquerda, Felipe Augusto está mantido. A principal novidade será na zaga, com Léo Santos no lugar de Ramon.

O Cruzeiro começa a partida com: Fábio; Rômulo, Léo Santos, Eduardo Brock e Felipe Augusto; Adriano, Lucas Ventura e Giovanni; Wellington Nem, Thiago e Bruno José.

🦊📝 ESTAMOS ESCALADOS PARA O JOGO CONTRA O VILA NOVA!!! Vamos juntos em busca de um bom resultado!#CRUxVIL | #TuaImagemResplandece pic.twitter.com/hmKH4w5mjE — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) November 1, 2021

A Raposa está em 14º lugar, com 39 pontos, a apenas quatro do Londrina, primeiro time da zona de rebaixamento. O time estrelado não vence há três rodadas. O último triunfo ocorreu na 29ª rodada, quando bateu o líder Coritiba, fora de casa, por 3 a 0. Depois, o time estrelado empatou com o Botafogo (0 a 0) e foi derrotado por Avaí (1 a 0) e Remo (3 a 1).

O Vila Nova também está escalado pelo técnico Higo Magalhães e começa a partida com: Georgemy; Moacir. Renato, Rafael Donato e Willian Formiga; Pedro Bambu, Dudu, Artur Rezende e Diego Tavaress; Alesson e Clayton.

📋 ESCALAÇÃO! Higo Magalhães já definiu o Tigrão! Às 19h a bola rola para Cruzeiro e Vila Nova, pela 33ª rodada do @BrasileiraoB.#CRUxVIL pic.twitter.com/j45pOVu38n — Vila Nova F.C (@VilaNovaFC) November 1, 2021

Fonte: O Tempo