Cruzeiro x Vila Nova: acompanhe todos os lances do jogo pela rádio Super 91.7 FM

Cruzeiro e Vila Nova se enfrentam nesta segunda-feira (1º), às 19h, pela 33ª rodada da Série B do Brasileiro. Todos os lances da partida no Independência podem ser acompanhados pela transmissão rádio Super 91.7 FM. A partir das 18h30, Dimara Oliveira comanda o Show de Esporte da Super. Na sequência, Pequetito narra o jogo no Horto, com comentários de Cadu Doné e reportagens de Artur Moraes.

Clique no player abaixo e acompanhe a partida ao vivo:

A Raposa está em 14º lugar, com 39 pontos, a apenas quatro do Londrina, primeiro time da zona de rebaixamento. O time estrelado não vence há três rodadas. O último triunfo ocorreu na 29ª rodada, quando bateu o líder Coritiba, fora de casa, por 3 a 0. Depois, o time estrelado empatou com o Botafogo (0 a 0) e foi derrotado por Avaí (1 a 0) e Remo (3 a 1).

Fonte: O Tempo