Cruzeiro x Vila Nova é interrompido por causa da forte chuva em Belo Horizonte

A partida entre Cruzeiro e Vila Nova foi interrompida aos 11 minutos do primeiro tempo, por causa do temporal que atinge Belo Horizonte, na noite desta segunda-feira (1º). O gramado do Independência tem vários pontos de alagamento e não há condição, no momento, de a partida seguir.

O trio de arbitragem e os jogadores das duas equipes estão nos vestiários. Inicialmente, o árbitro Dewson Fernando Freitas da Silva deve aguardar 30 minutos para avaliar as condições para sequência da partida.

As equipes empatam em 0 a 0, em confronto válido pela 33ª rodada da Série B do Brasileiro. Pouco antes de o árbitro suspender o duelo, o goleiro Fábio fez ótima defesa e evitou o gol do time goiano, após chute de Clayton.

Fonte: O Tempo