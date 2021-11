Cruzeiro x Vila Nova: forte chuva em BH atrasa início da partida

A partida entre Cruzeiro e Vila Nova, marcada para esta segunda-feira (1º), às 19h, no Independência, não começou no horário previsto, devido à forte chuva que atinge Belo Horizonte nesta noite. O gramado do estádio do Horto tem pontos de acúmulo de água e os refletores estão apagados. Somente a iluminação das arquibancadas e dos outros setores do local seguem funcionando.

A Raposa está em 14º lugar, com 39 pontos, a apenas quatro do Londrina, primeiro time da zona de rebaixamento. O time estrelado não vence há três rodadas. O último triunfo ocorreu na 29ª rodada, quando bateu o líder Coritiba, fora de casa, por 3 a 0. Depois, o time estrelado empatou com o Botafogo (0 a 0) e foi derrotado por Avaí (1 a 0) e Remo (3 a 1).

Fonte: O Tempo