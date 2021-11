Cruzeiro x Vila Nova recomeça no Independência, após 37 minutos de paralisação

A partida entre Cruzeiro e Vila Nova foi reiniciada após 30 minutos de paralisação, devido ao temporal que atingiu Belo Horizonte na noite desta segunda-feira (1º). A partida, marcada para as 19h, começou com seis minutos de atraso.

O árbitro Dewson Fernando Freitas da Silva interrompeu o jogo no Independência aos 11 minutos do primeiro tempo, quando as equipes empatavam em 0 a 0. O trio de arbitragem e os jogadores de ambas as equipes foram para o vestiário, onde ficaram por 37 minutos.

O jogo recomeçou às 19h57 e terá mais 34 minutos, pelo menos, caso não tenha acréscimo. Pouco antes de o árbitro suspender o duelo, o goleiro Fábio fez ótima defesa e evitou o gol do time goiano, após chute de Clayton.

Fonte: O Tempo