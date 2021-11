Ed Sheeran fala sobre amizade com Elton John: ‘Me liga todas as manhãs’

O cantor britânico Ed Sheeran, 30, contou sobre sua amizade com o cantor Elton John, 74. Em entrevista, o artista disse que eles costumam fazer telefonemas todos os dias e que o artista já esteve presente em diversos momentos importantes de sua vida.

“Acho que as pessoas pensam que estou exagerando e mentindo quando digo que ele liga todos os dias”, disse Sheeran ao apresentador Zane Lowe. “Ele me liga todas as manhãs. Mesmo que seja por 10 segundos, todas as manhãs ele liga.”

O cantor explica que no início de 2021, John o ajudou com a perda de seu amigo e produtor musical Michael Gudinski, que faleceu em 1º de março, aos 68 anos. “Quando Michael faleceu, ele me ligou no dia seguinte para verificar como eu estava, e eu realmente não estava bem”, continuou. “E então, a partir desse ponto, ele está literalmente me ligando todos os dias.”

Sheeran afirma que sua filha Lyra Antarctica, 1, fruto do relacionamento com Cherry Seaborn, também participa das ligações matinais. “Vou dar mingau para Lyra pela manhã, recebo um telefonema de Elton e é ‘Lyra, diga oi para Elton'”, disse ele. “Tornou-se uma coisa diária e não há muitas pessoas na minha vida assim e eu realmente o aprecio.”

Recentemente, no dia 24 de outubro, o artista anunciou que contraiu o vírus da Covid-19, menos de uma semana antes do lançamento de seu novo álbum. “Uma observação rápida para dizer-lhes que infelizmente testei positivo para a Covid e que, por isso, estou em isolamento agora e seguindo as diretrizes do governo”, publicou em sua conta no Instagram.

“Isto significa que por enquanto estou impossibilitado de cumprir meus compromissos de forma presencial e farei todas as entrevistas e apresentações planejadas que puder de casa”, acrescentou o cantor de 30 anos, que mora em Suffolk, leste da Inglaterra.

Seu novo álbum, intitulado “=”, começou às vendas na sexta-feira, 29 de outubro. Por conta disso o músico tinha vários shows e entrevistas agendados. Ed Sheeran se apresentou em 17 de outubro em Londres durante a cerimônia de entrega dos prêmios Eartshot pelo clima, organizados pelo príncipe William. O cantor fez uma pausa após o nascimento da filha, no verão de 2020.

Fonte: O Tempo