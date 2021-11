Galo aguarda oficialização da PBH para vender ingressos de 100% da capacidade

A Prefeitura de Belo Horizonte liberou a presença de 100% da capacidade dos estádios da capital e o Atlético espera a oficialização da PBH para colocar à venda o “restante” dos ingressos para o jogo contra o Grêmio de quarta-feira (3).

Na manhã desta segunda-feira (1º), a torcida esgotou os ingressos que estavam disponíveis e, com a nova liberação, uma nova carga de ingressos será disponibilizada.

A nova liberação vem após pedido do Atlético à prefeitura para poder receber mais apoio nesta reta final do Brasileirão e na final da Copa do Brasil.

Embora tenha mais flexibilização, outras medidas contra a Covid-19 seguem sendo necessárias dentro e no entorno do Gigante da Pampulha durante os jogos.

O torcedor que for ao jogo, precisa mostrar o comprovante de vacinação completo – com as vacinas de duas doses ou o imunizante de dose única – e usar máscara cobrindo o nariz e a boca. A nova portaria ainda será publicada no Diário Oficial do Município.

Fonte: O Tempo