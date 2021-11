Galo: Mariano lamenta cenas de racismo no futebol, como a do torcedor gremista

O futebol e o esporte em geral é um reflexo da sociedade, em que situações de racismo, machismo, homofobia e outros tipos de preconceitos são frequentemente observadas. No domingo (31), um torcedor gremista foi flagrado imitando um macaco em direção à torcida do Palmeiras, presente na Arena do Grêmio. O lateral-direito do Atlético, Mariano, lamenta a situação ainda acontecer em 2021.

O próximo adversário do Galo no Campeonato Brasileiro é o Grêmio, no Mineirão. As duas equipes se enfrentam pela 19ª rodada adiada da competição nesta quarta-feira (3), às 21h, com objetivos bem distintos na tabela. Enquanto o Galo busca recuperar pontos perdidos para se manter na liderança de forma tranquila, o Tricolor, que briga contra o Z-4 desde o início da competição, quer uma vitória para tentar respirar na luta contra o rebaixamento.

A má fase da equipe agora comandada por Vagner Mancini deixou a torcida bastante revoltada após a derrota por 3 a 1 para o Palmeiras e, com isso, protagonizou cenas lamentáveis na arena com invasão de campo e depredação no estádio. Um dos momentos que repercutiram no domingo foi o torcedor flagrado fazendo um gesto racista na arquibancada, imitando um macaco em direção à torcida do Palmeiras.

Nesta segunda-feira (1º), o lateral-direito do Atlético, Mariano, lamentou que o racismo ainda esteja presente na sociedade e também no esporte.

“É triste, né? Hoje, dia 1º de novembro de 2021 e a gente está ́ falando disso ainda. Na verdade, eu não sei nem o que comentar ou falar, porque não é só no futebol. É em outros esportes, no dia a dia normal da sociedade, que a gente sempre escuta falar de racismo, disso e daquilo. É triste. A minha respeitosa é isso. Triste a gente estar comentando e falando sobre isso ainda”, disse o jogador alvinegro.

Fonte: O Tempo