Galo terá sequência importante em casa para abrir vantagem; veja jogos

A campanha do Atlético no Mineirão é quase impecável, mesmo nos jogos sem a presença da torcida. Do outro lado, jogando como visitante, o desempenho não é dos melhores, principalmente nas últimas partidas. O Galo não vence fora de casa há quatro jogos no Brasileirão e terá uma sequência de três partidas em Belo Horizonte para recuperar os pontos perdidos.

Já nesta quarta-feira (3), o Galo encara o Grêmio, no Mineirão, pela 19ª rodada atrasada, às 21h. Para este confronto, o Atlético não terá o zagueiro Nathan Silva, suspenso pelo terceiro cartão amarelo e pode não ter o atacante Keno, que sentiu um desconforto na coxa direita durante o jogo contra o Flamengo. O Alvinegro já iniciou a venda de ingressos para a partida.

O confronto seguinte do Atlético é o clássico contra o América, no domingo (7), às 16h, pela 30ª rodada do Brasileirão. Praticamente livre do rebaixamento, o Coelho agora sonha com classificação à Sul-Americana e até Libertadores. Para esse confronto, o Galo deve ficar atento a extensa lista de pendurados que entra em campo contra o Grêmio e, se levarem um amarelo, podem ficar de fora do clássico. Guga, Alonso, Nacho Fernández, Hulk, Sasha e Cuca.

Depois do clássico, o Atlético recebe o Corinthians no Mineirão, no dia 10 de novembro, quarta-feira. O time paulista também almeja uma vaga na Libertadores, após conseguir uma ascensão importante na competição. No primeiro turno, o Galo venceu o Corinthians por 2 a 1 em uma grande virada construída no segundo tempo.

“É fundamental. Nós com torcida somos muito mais fortes e conseguimos coisas maravilhosas juntos com o torcedor já há muito tempo e, se Deus quiser, vai permanecer assim. Quarta-feira é todo mundo junto, trabalhando, porque o torcedor não vai para se divertir. Ele vai lá com a missão dele, que é ser campeão com a gente. É passar essa energia para dentro do campo e nós passarmos para a arquibancada a entrega que eles tem colocado”, exaltou Cuca.

Esta sequência de partidas jogadas em casa será fundamental para a reta final do Galo no Brasileirão, onde a campanha como mandante é bem melhor do que a de visitante. Dono do melhor desempenho do campeonato jogando em casa, o Galo tem apenas uma derrota no Mineirão, que foi para o Fortaleza, por 2 a 1, ainda na primeira rodada e sem a presença da torcida. São 11 vitórias, um empate e uma derrota.

Embora seja o segundo melhor visitante da competição, perdendo apenas para o Red Bull Bragantino, os últimos resultados do Galo longe de BH não são animadores. Já são quatro jogos sem vitória longe dos seus domínios. Empate em 0 a 0 com o São Paulo, outra igualdade em 2 a 2 com a Chapecoense, a derrota por 2 a 1 para o Atlético-GO, que pôs fim a sequência de jogos de invencibilidade na temporada e, por último, a derrota para o Flamengo por 1 a 0.

