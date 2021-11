Homem é queimado com água fervendo ao tentar conhecer mulher em BH

Um homem de 22 anos teve 20% do corpo queimado por um outro homem 25 anos no bairro Trevo, na Pampulha, no último sábado (30). A vítima precisou ser internada no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, na região Centro-Sul de Belo Horizonte.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito jogou água fervendo no rosto e no peito da vítima após uma discussão. No documento, o jovem contou que conheceu uma mulher pelo aplicativo de relacionamento Tinder. No entanto, a suposta mulher disse que a mãe era muito rígida e que estava difícil o encontro dos dois.

O suspeito disse ser amigo dessa mulher e se ofereceu para ajudar a vítima no encontro. O jovem de 22 anos foi para a casa do agressor, de onde depois encontraria a vítima. No local, o homem começou uma discussão infundada, segundo a vítima, e jogou água fervendo nela.

O jovem consegui fugir do apartamento e acionar a Polícia Militar. Ele foi levado ao hospital com 20% do corpo queimado sendo no rosto, lábios, mãos, costas, pescoço, olhos, peitoral e braços. A ocorrência foi repassada para a Polícia Civil para investigações

Fonte: O Tempo