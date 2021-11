Marco Paulo Rolla destaca a função da MIP: ampliar a performance

Formação. De acordo com alguns dicionários da língua portuguesa, é o ato de constituir, é também um conjunto de conhecimentos e habilidades, além da disposição organizada de corpos e de objetos. Formação, por mais amplo que o significado possa ser, é perfeitamente o sinônimo da quarta edição da Manifestação Internacional de Performance (MIP), uma iniciativa do Centro de Experimentação e Informação de Arte (CEIA), que segue com ações online até o domingo (7), em plataformas contemporâneas, como Zoom, YouTube e Instagram, gratuitamente.

Para o idealizador da Manifestação Internacional de Performance, o artista mineiro Marco Paulo Rolla, também professor da Escola Guignard, da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), o projeto é um aglutinador de talentos, assim como um espaço para a evolução dos artistas. “A MIP fomenta o intelecto e expande o olhar dos artistas de Minas Gerais, principalmente dos jovens artistas, que estão se formando. Daqui um tempo, estaremos convivendo em um meio artístico de alto nível e com bastante conhecimento”, adianta o artista, frisando que o projeto teve início com a oferta dos cursos de Introdução e Aperfeiçoamento à Performance.

“A questão educacional do CEIA sempre existiu, porque temos apreço e consciência do quão é importante abrir espaços de reflexão de uma maneira evoluída e avançada no circuito da arte, principalmente para a performance, em que pouquíssimas vezes temos a chance (de estudá-la) em instituições”, destaca Marco Paulo, que desde 2003, quando realizou a primeira edição da MIP, vem ampliando o leque de formações e de espaços para que artistas possam mostrar suas pesquisas em performances.

E o resultado desses ciclos formativos realizados na capital mineira, assim como trabalhos de artistas de outros Estados e Países, integram a quarta edição da Manifestação Internacional de Performance (MIP). Desde o dia 26 de outubro, o público confere cenas exibidas ao vivo na plataforma Zoom, vídeo-performances no YouTube e rodas de bate-papo online, em ambas as plataformas. Entre os temas que permeiam os trabalhos, estão o racismo, o feminismo, o gênero e o atual cenário político brasileiro.

“Vamos ter ainda a apresentação da Alison Crocetta, que foi uma das orientadoras do curso de Aperfeiçoamento à Performance, eu me apresento nesta terça-feira (2), e vamos ter performances de artistas do Tocantins, entre outros lugares do mundo”, adianta Marco Paulo, citando, respectivamente, as cenas “Aprendendo a Cantar”, “Vácuo” e “Composição Deserto”, de Thaíse Nardim.

A programação completa da MIP 4 pode ser conferida no site do CEIA (link aqui) e seguirá até o próximo domingo (7), quando Fernando Ribeiro, curador da Bienal Internacional de Curitiba e da Manifestação Internacional de Performance, encerrará o evento. Ainda estão previstas apresentações de Tiago Sant’Ana, Massuelen Cristina, Eliana Brasil, Ana Gabi, Alison Crocetta, Thaíse Nardim, Mette Sterre e Paulo Marco Rolla. “A nossa intenção é a de prover e não a de restringir, então, esta oportunidade virtual vai possibilitar que haja um alongamento por meio das redes, ou seja, o público pode ver o que já passou no YouTube e no site do CEIA, onde não haverá restrição das cenas com nudez humana”, finaliza o artista.

Confira a performance “Angústia à Brasileira”, de Noemi Assumpção:

Fonte: O Tempo