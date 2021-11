Morre o pianista Nelson Freire, aos 77 anos

O pianista brasileiro Nelson Freire morreu na madrugada desta segunda (1º). A notícia foi confirmada ao jornal “O Estado de S.Paulo” pela empresária do músico. Freire era mineiro de Boa Esperança, no Sul do Estado, e tinha 77 anos. Um dos maiores pianistas do país, e foi o único brasileiro incluído na série “Great Pianists of the 20th Century” (Grandes pianistas do século XX), coletânea de cem volumes com gravações de 72 pianistas lançada mundialmente.

O pianista precisou se afastar dos palcos em 2019, após sofrer um acidente durante uma caminhada e precisou passar por cirurgias para corrigir uma fratura no ombro direito. Ele retornaria aos palcos em 2020, mas se manteve afastado por conta da pandemia. Há dois meses, ele cancelou sua participação como jurado do Concurso Chopin de Varsóvia.

Trajetória

A trajetória como pianista começou precocemente aos 3 anos de idade. Àquela altura, surpreendeu a família ao tocar de memória, peças que haviam sido executadas pela sua irmã mais velha, Nelma.

Procurando investir no talento do menino, a família se mudou com ele para o Rio de Janeiro. Em 1957, aos 12 anos, foi finalista e sétimo colocado do Primeiro Concurso Internacional de Piano do Rio de Janeiro, interpretando Beethoven para um júri renomado. Como prêmio por sua participação, outro mineiro apaixonado por música, Juscelino Kubitschek, presidente do Brasil na ocasião, ofereceu ao jovem uma bolsa de estudos para se aperfeiçoar na Europa.

Fonte: O Tempo