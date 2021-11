Mortos em desabamento em gruta em São Paulo terão velório coletivo

Seis das nove vítimas fatais do desabamento parcial do teto de uma gruta em Altinópolis, no interior de São Paulo, neste domingo (31), serão veladas juntas em Batatais, cidade vizinha ao local onde o acidente aconteceu.

O velório será realizado no Ginásio de Esportes Marinheirão e será exclusivo aos familiares das vítimas das 8h30 às 10h30 da manhã. Após esse horário será aberto ao público até as 15 horas.

Estarão sendo velados no ginásio os corpos de Celso Galina Júnior, José Cândido Messias da Silva, Elaine Cristina de Carvalho, Rodrigo Triffoni Calegari, Jonatas Ítalo Lopes e Jenifer Caroline da Silva. O horário dos sepultamentos ainda não foi definido.

Os corpos das outras três vítimas serão velados em cidades vizinhas por decisão das famílias. O corpo de Natan de Souza Martins será velado em Altinópolis, o de Ana Carla Costa Rodrigues de Barros, em Sales Oliveira, e o de Débora Silva Ferreira em Monte Santo de Minas.

O desabamento

Teto desabou durante treinamento de bombeiros civis. Nove pessoas morreram soterradas em decorrência da queda de parte da estrutura do teto de uma gruta em Altinópolis, na região de Ribeirão Preto, interior de São Paulo.

O desabamento aconteceu no início da madrugada de sábado para domingo. Segundo os bombeiros, de um grupo de 28 pessoas estava na gruta participando de um treinamento de bombeiros civis. Dez ficaram soterradas.

Apenas uma foi resgatada com vida e foi encaminhada para um pronto-socorro da região; seu estado de saúde não foi divulgado.

De acordo com as informações iniciais, as mortes foram causadas por asfixia e trauma.

