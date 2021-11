PRF dispersou tentativas de bloqueios de caminhoneiros, diz governo

O Ministério da Infraestrutura informou que “não há registro de nenhuma ocorrência de bloqueio parcial ou total em rodovias federais ou pontos logísticos estratégicos” por parte do movimento dos caminhoneiros autônomos.

O boletim foi divulgado pela pasta às 6h desta segunda (1º). Uma decisão da Justiça proibiu o bloqueio de estradas por parte da categoria em protestos previstos para hoje, motivados pelo descontentamento com os aumentos dos combustíveis e com as propostas do governo para o setor.

Algumas tentativas de bloqueio foram dispersadas pela Polícia Rodoviária Federal no Porto de Capuava (ES). O ministério diz que as operações estão normais em todos os portos.

Uma operação da PRF na BR-116, próximo a Pindamonhangaba (SP), liberou um grupo de caminhoneiros que não se sentiam com segurança para deixar o local. Também não foi registrada nenhuma ocorrência em centros de distribuição de combustíveis.

A pasta informou que o efetivo da PRF segue em operação nos 26 estados e no Distrito Federal. São 29 liminares na Justiça contra bloqueio de rodovias, refinarias e portos contemplando 20 estados.

Fonte: O Tempo