Programa do Faustão na Band vai estrear no mesmo dia do BBB 22

Fausto Silva já tem data certa para estrear na tela da Band: dia 17 de janeiro de 2022, mesmo dia em que a TV Globo vai dar início ao Big Brother Brasil 22, reality que será comandado por Tadeu Schmidt após a saída de Tiago Leifert do programa.

As informações são do colunista Flávio Ricco, do portal R7.

Entretanto, as duas atrações não vão ser televisionadas no mesmo horário. No entanto, os dois programas serão exibidos em horários diferentes: “Faustão na Band” será transmitido de segunda a sexta-feira, a partir das 20h30; já o reality show global só começa após a novela das 21h.

Ainda de acordo com Flávio Ricco, Zeca Pagodinho já está garantido como atração musical da estreia de Faustão, que vai relembrar quadros famosos como o ‘Pizza do Faustão’, além de contar no elenco com a ex-miss Brasil Júlia Gama, contratada como repórter, e as tradicionais bailarinas que estavam com o apresentador no “Domingão”.

