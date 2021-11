São Paulo libera shows em pé, baladas e eventos com 100% de público

O estado de São Paulo liberou a partir desta segunda-feira (1º) a realização de shows em pé, baladas, bares e eventos esportivos com 100% de público. A liberação se dá após quase dois anos de distanciamento e reclusão devido à pandemia da covid-19.

A permissão acontece no momento em que o estado atinge mais de 87% da população adulta com esquema vacinal completo e queda no número de internações pela doença. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado hoje é de 26,6%, e na Grande São Paulo, de 36,4%.

No entanto, medidas de segurança continuam obrigatórias, como o uso obrigatório de máscaras em qualquer ambiente e respeito aos protocolos de higiene. Para entrada e participação nesses eventos, os estabelecimentos e organizadores deverão exigir um comprovante com esquema vacinal completo, ou seja, duas doses da vacina CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer ou dose única da Janssen. Também precisarão disponibilizar álcool em gel 70% em locais de fácil acesso ao público.

Quem ainda não tiver concluído o esquema vacinal, deverá apresentar um comprovante com a primeira dose e um teste negativo para a covid-19 do tipo PCR realizado em até 48 horas antes do ingresso no evento; ou um teste negativo de antígeno realizado nas últimas 24 horas. Além da utilização da máscara de proteção facial durante a permanência no espaço, há a recomendação de distanciamento entre as pessoas.

De acordo com a última atualização do Plano SP, cabe a cada município definir se segue o governo do estado. A prefeitura da cidade de São Paulo seguiu a orientação e liberou todos os eventos a partir de hoje.

As orientações para a retomada de grandes eventos com controle de público partiram das análises do Comitê Científico do Governo do Estado, que seguirá monitorando e apoiando a gestão para o combate à pandemia e a retomada segura das atividades socioeconômicas.