The Town, versão paulista do Rock in Rio, terá música-tema de Criolo e Iza

Os cantores Iza e Criolo gravaram a canção-tema do festival paulista The Town, anunciada no último domingo (31), no Fantástico. “Bem-vindo à arte do encontro, música de todo canto”, diz a letra.

A festa, que vai acontecer durante cinco dias em setembro de 2023, será realizada no Autódromo de Interlagos, na zona sul da capital paulista, e deve acontecer em anos alternados. Ao programa da Globo, o empresário Roberto Medina, que está à frente da organização do evento, disse que irá fazer “uma cidade inteira do rock”.

The Town será um festival inspirado no Rock in Rio e seu idealizador é o mesmo do congênere carioca. Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, Medina afirmou que a cenografia da festa será inspirada em ícones da arquitetura paulistana, como a Catedral da Sé e a Estação da Luz.

“Depois do Rio, fiz eventos em Portugal, Espanha e Estados Unidos, mas faltava São Paulo, que, além de ser polo industrial do Brasil, tem um público ávido por cultura”, disse Medina em entrevista ao jornal.

Ainda segundo ele, serão investidos R$ 240 milhões na primeira edição do evento e se espera um público de 105 mil pessoas por dia.

Fonte: O Tempo