Tomada de lama, Tereza Cristina passará por limpeza nesta terça

Apesar de já ter tido o tráfego liberado pela Defesa Civil de Belo Horizonte, a avenida Tereza Cristina segue com alguns pontos de interdição devido a entulhos e muita lama, resultantes do forte temporal que causou o transbordamento do ribeirão Arrudas, na noite desta segunda-feira (1º). Segundo a BHTrans, a limpeza da via só será concluída na manhã de terça-feira (2), dia de Finados.

Ainda conforme a empresa que administra o trânsito na capital, alguns pontos eram liberados, entre a avenida Dom João VI e o córrego Ferrugem, na altura da Vila São Paulo, na divisa entre Contagem e a região do Barreiro. Na região, uma mulher precisou ser socorrida pelos bombeiros após ficar ilhada sobre um carro, que foi completamente coberto pela água.

“Mas há pontos com alguma obstrução de entulhos, todos demarcados por equipes da BHTrans. Siga e atenção com as sinalizações deixadas na via”, orientou. Confira um vídeo divulgado nas redes sociais do órgão:

⚠️Liberação de via

21h35 Faltam alguns trechos para a liberação total da Av. Teresa Cristina principalmente sentido bairro onde há pontos com entulhos na via. Nossas equipes já liberaram a Av. Amazonas com Av. Teresa Cristina. pic.twitter.com/lnE0XGI0Fe — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) November 2, 2021

Entretando, na altura do bairro Betânia, próximo ao cruzamento da Tereza Cristina com a rua Metalig, o sentido bairro da via está tomado pelo barro. Ainda de acordo com a BHTrans, uma equipe do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) informou que a limpeza desse trecho será feita na terça, sendo que nesta noite apenas será realizada a retirada de lixo da via.

Alça interditada

A alça do Anel Rodoviário para acesso à avenida Tereza Cristina, no sentido Centro, precisou ser interditada pela BHTrans.

O asfalto se rompeu com a força da água. O local já foi sinalizado pelos agentes da empresa. Assista ao vídeo que mostra a situação no local:

🚧Fechamento de via

22h22 Alça do Anel Rodoviário para acesso a Av. Teresa Cristina sentido centro permanece fechada devido ao asfalto que rompeu. Local sinalizado pela equipe da BHTrans pic.twitter.com/jX1QdbPFDx — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) November 2, 2021

Fonte: O Tempo