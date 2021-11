Torcida do Galo esgota ingressos e clube tenta liberar 100% da capacidade

Após os problemas relacionados à presença da torcida no Maracanã, na derrota para o Flamengo, sábado (30), a torcida do Atlético esgotou os ingressos disponíveis para o jogo diante do Grêmio pelo Brasileirão, que será nesta quarta-feira (3), às 21h, no Mineirão. O clube, porém, tenta a liberação de 100% do estádio ainda para este confronto.

Com capacidade para receber 62 mil torcedores, cerca de 31 mil são esperados para o jogo diante do Tricolor gaúcho, pela 19ª rodada atrasada do Campeonato Brasileiro. O número de presentes, porém, pode aumentar. Isso porque o Atlético ainda tenta, com a Prefeitura de Belo Horizonte, a liberação para utilização de 100% da capacidade do estádio. Por conta dos protocolos contra a Covid-19, por enquanto, apenas 50% está liberada.

O Galo ainda informou que alguns ingressos restantes entraram no site para venda, de pessoas que desistiram, tiveram o pagamento negado ou testaram positivo para a Covid-19. Para este confronto, o Atlético não terá a presença de Nathan Silva, suspenso por três cartões amarelos. Depois de sentir um desconforto na coxa direita, Keno será avaliado nesta segunda para saber se tem condições de jogo.

Fonte: O Tempo