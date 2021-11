Varginha: caminhão com fundo falso que seria usado em fuga é periciado

O caminhão que seria utilizado na fuga dos 26 suspeitos que foram mortos pela Polícia Militar em Varginha, no Sul de Minas Gerais, é periciado nesta segunda-feira (1º) pela Polícia Civil. O veículo foi encontrado em Muzambinho, a cerca de 100 km de Varginha, e trazido para a porta do Quartel da Polícia Militar, onde os peritos vão tentar encontrar pistas que levem a mais informações sobre o bando.

O veículo, um Mercedez Actros, com placa de Santa Vitória, em Minas Gerais, foi interceptado no domingo (30) pela Polícia Rodoviária Federal.

Segundo as investigações, ele seria utilizado pelos suspeitos em caso de fuga após o assalto planejado para ocorrer em Varginha durante o feriado de Finados. O caminhão foi encontrado pela PRF simultaneamente à ação em Varginha que resultou na morte de 26 suspeitos, incluindo o caseiro de um dos sítios onde os criminosos estavam hospedados.

O caminhão-caçamba basculante foi carregado com entulho e cascalho para despistar as autoridades, enquanto um compartimento secreto levaria os suspeitos em segurança para outro destino.

Durante coletiva de imprensa realizada no domingo, o chefe da comunicação da PRF, Inspetor Aristides Júnior, informou que o veículo será de grande ajuda para elucidar o caso.

“É um fator novo em relação à ação desses criminosos. É uma carreta, com compartimento secreto embaixo da carroceria, preparado para transportar diversas pessoas. Pode ajudar a polícia Judiciária nas investigações, porque uma das grandes dúvidas que aconteciam após as ações dessas quadrilhas era onde essas pessoas iam, ou onde saiam dos locais dos crimes, visto que muitas vezes eles incendiavam os veículos incendiados utilizados”, disse.

As digitais e materias genéticos coletados no caminhão serão confrontados com dados do banco nacional de perfis genéticos, do Ministério da Justiça, e poderão apontar se o bando é o mesmo que atuou em outras ocorrências parecidas com que estava planejada para ocorrer em Varginha

