Vencedora do Prêmio Future For Nature 2019 participa do Sem Censura

A jornalista Marina Machado recebe a bióloga Fernanda Abra no programa Sem Censura desta segunda-feira (1º) para uma conversa sobre a bem-sucedida atuação dela para reduzir o número de acidentes envolvendo animais silvestres nas rodovias, ferrovias e aeroportos brasileiros, trabalho que lhe rendeu o Prêmio Future For Nature em 2019.

Fernanda é doutora em ecologia aplicada pela Universidade de São Paulo (USP) e atua como voluntária na Iniciativa Nacional para a Conservação da Anta Brasileira (INCAB-IPÊ), do Instituto de Pesquisas Ecológicas. Desde 2015, reúne informações sobre os atropelamentos de antas e desenvolve planos de mitigação para rodovias nos âmbitos estadual e federal. Ela também é responsável pela coordenação de grupos de trabalhos ligados ao impacto de transportes nos planos de ação nacionais do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO) para canídeos, felinos e ungulados ameaçados de extinção, incluindo espécies icônicas como o lobo-guará, raposa-do-campo, onça-pintada, onça-parda e anta brasileira.

A bióloga foi uma das vencedoras do Prêmio Future for Nature 2019 pelo seu trabalho com ecologia de estradas. A premiação é promovida pela organização holandesa Future for Nature (FFN), que apoia jovens conservacionistas comprometidos com a conservação de espécies animais e vegetais. A seleção, feita por um júri internacional de especialistas, foi disputada por 125 trabalhos do mundo todo. O prêmio oferece aos vencedores reconhecimento internacional e um apoio financeiro de 50 mil euros para realização de projetos.

Nesta edição do Sem Censura, os dois debatedores convidados são a jornalista e gerente de Redação da Agência Brasil, Bruna Saniele, e o biólogo Vinícius Pereira, professor universitário e especialista em educação infantil, ensino superior e licenciamento ambiental.

O programa vai ao ar pela TV Brasil às 21h30 e é transmitido para todo o país em TV aberta por intermédio das emissoras afiliadas à Rede Nacional de Comunicação Pública – TV, gerida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e também por outras plataformas.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site play.ebc.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: tvbrasil.ebc.com.br/webtv

Sem Censura – Fernanda Abra

Segunda-feira (1º), às 21h30, na TV Brasil

Facebook: facebook.com/tvbrasil

Twitter: twitter.com/TVBrasil

Youtube: https://www.youtube.com/user/tvbrasil

Para saber como sintonizar a TV Brasil em sua cidade, acesse: tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar