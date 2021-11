Vendas para Finados ficam abaixo do esperado no Mercado de Flores da Ceasa Minas

Apesar das 5.013 mortes provocados pela Covid-19 em Belo Horizonte, somente em 2021, a venda de flores para o Dia de Finados, celebrado nessa terça-feira (02), no Mercado de Flores das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais (Ceasa Minas) ficou abaixo do esperado. De acordo com produtor e proprietário da distribuidora de flores Minas Flor, Juliano Onésimo de Freitas Araújo, o consumo de flores esperado para a data caiu 40%.

“A expectativa de vendas era muito maior do que está acontecendo. Tivemos uma queda de 40% no consumo de flores em relação ao que a gente esperava vender. Realmente essa crise financeira que a população está vivenciando tem afetado as vendas e flor não é um produto de prioridade. As pessoas estão priorizando outras coisas e, mesmo o Finados sendo uma data expressiva do mercado de flores, esse aumento dos alimentos, dos combustíveis acabou afetando”, diz.

Mas, mesmo com as vendas abaixo do esperado, na comparação com o Finados de 2020 houve um crescimento de 20% nas compras de flores pelos clientes e a campeã de vendas foi o crisântemo. “Em relação ao ano passado tivemos um aumento expressivo porque ano passado nem visitação aos cemitérios as pessoas podiam fazer. No Finados, as flores mais vendidas são o crisântemo, calandivas e as violetas. Mas o crisântemo ocupa o primeiro-lugar com um aumento expressivo de 70% a 80% nas vendas na comparação com um mês normal”, pontua Juliano.

Um vaso de crisântemo, de porte médio, custa entre R$ 10 e R$ 15. Uma das explicações para a grande procura por essa flor, segundo o produtor, é o fato de o crisântemo ser mais resistente do que as outras flores. Além disso, ele pode ser mantido ao sol e é menos exigente quanto às regas. Por isso, é ideal para a decoração nos cemitérios e muito usada pelas funerárias.

O Mercado de Flores na Ceasa foi inaugurado em dezembro de 2020 e atualmente conta com 12 expositores mineiros, que mantém a produção de flores em sítios de cidades da região metropolitana, como Igarapé e Lagoa Santa. O local tem capacidade para abrigar mais de 100 produtores em um pavilhão, de mais de 1.000 metros quadrados, onde é feito o comércio de flores de corte, em vasos, arbustos, gramas e demais produtos oferecidos para paisagistas, decoradores e consumidor final.

Visitação nos cemitérios – Com a melhora dos índices de Covid na capital mineira, neste ano, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) decidiu liberar as visitas aos cemitérios municipais no Dia de Finados de forma livre, sem a necessidade de agendamento, no período de 07h às 17h30. Em 2020, por causa da pandemia, os familiares dos mortos não puderam prestar homenagem nas necrópoles.

A expectativa da prefeitura é receber entre 50 mil e 60 mil pessoas nos quatro cemitérios municipais – Consolação, da Paz, Saudade e Bonfim. Por medida de segurança, as tradicionais missas e celebrações do Dia de Finados permanecem suspensas e não vão ocorrer nos cemitérios.

De acordo com a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB), responsável pela administração dos cemitérios, não haverá vendas de flores nos locais e a orientação é que as famílias levem apenas flores naturais e suas próprias garrafinhas de água, já que os bebedouros estão operando apenas na função de reabastecimento, sem consumo direto no equipamento.

“Permanecem as orientações do uso obrigatório de máscara, cobrindo a boca e o nariz, durante toda a permanência no cemitério e recomenda-se a manutenção de todas as medidas preventivas já praticadas e conhecidas pela população, como distanciamento físico das demais pessoas em, no mínimo, 2 metros e que sejam evitadas aglomerações”, ressaltou a fundação, em nota.

Fonte: O Tempo