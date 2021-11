Vídeo: mulher fica presa em carro com água no teto, na Tereza Cristina, em BH

O Corpo de Bombeiros foi mobilizado, na noite desta segunda-feira (1º), para socorrer uma mulher que estava presa dentro do veículo que era arrastado pela correnteza na avenida Tereza Cristina, no bairro Vila São Paulo, na região Oeste de Belo Horizonte. Chuvas fortes atingem a capital mineira.

Segundo a corporação, a vítima estava em cima do veículo pedindo socorro, sendo que as águas já estava na altura do teto do carro. Confira o vídeo:

Em novas imagens obtidas pela reportagem, é possível ver militares do Corpo de Bombeiros já dentro da água, tentando chegar até a vítima para resgatá-la. Veja:

Bombeiros tentam chegar até mulher presa em carro na Tereza Cristina para resgatá-lahttps://t.co/ccyGhMt9iS pic.twitter.com/3g9AjDdQ3S — O Tempo (@otempo) November 1, 2021

Mais cedo, outro vídeo recebido por O TEMPO mostrava o carro da vítima preso na correnteza, porém, com o nível da água ainda um pouco abaixo. Assista:

Avenida Tereza Cristina, em BH, na altura da Vila São Paulo, já mostra pontos de alagamento na noite desta segunda-feira (1º). A via foi fechada. Agentes da BHTrans monitoram o trânsito e agentes da Defesa Civil monitoram os córregos de toda a cidade. 📹 Aloncio Alves pic.twitter.com/6nyXqZtzDQ — O Tempo (@otempo) November 1, 2021

A forte chuva também chegou a interditar uma série de vias da capital e interrompeu aos 11 minutos o jogo do Cruzeiro e Vila Nova, pela série B.

Atualizada às 20h12

Fonte: O Tempo