A Federação Mineira de Futebol (FMF) comunicou a mudança na data e horário da partida entre América e Atlético, válida pela semifinal do Campeonato Mineiro.

Antes previsto para o domingo, 7 de de novembro, às 17h, o jogo acontecerá no sábado, dia 6, às 16h, no estádio das Alterosas, no SESC Venda Nova.

As Vingadoras venceram o primeiro duelo por 3 a 0, no último sábado, dia 30, no SESC Venda Nova. Os gols foram marcados por Soraya, Marta e Iara.

Fonte: O Tempo