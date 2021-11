Após chover 104 mm, Betim faz limpeza e reconstrução de pontos críticos

Depois da forte chuva que alagou vias, derrubou muro e árvores e deixou bairros sem energia elétrica em Betim, na região metropolitana, equipes da prefeitura realizam, nesta terça-feira (2), feriado de Finados, a limpeza das áreas mais críticas e a reconstrução dos pontos mais prejudicados. Em apenas 24 horas, choveu 104 milímetros na cidade, sendo a região Central a mais atingida, e houve, inclusive, o registro de granizo por moradores do Vianópolis.

Ao todo, são 42 profissionais de diversas seretarias da administração municipal envolvidos no trabalho de rescaldo. De acordo com a Defesa Civil de Betim, foram registradas dez ocorrências no período, mas sem feridos – dois chamados de queda de árvores, nos bairros Guarujá e Marimbá, uma ligação sobre queda de muro, no bairro Angola, e outros cinco chamados relacionados à alagamentos, devido ao excesso do volume de chuvas.

“Nossas equipes estiveram nas casas mais atingidas, fizeram as vistorias e não constataram risco aos imóveis. Um dos locais de maior atenção, neste momento, é a creche no bairro Angola, em que parte de um muro de contenção não suportou o volume de água e houve deslizamento de terra. O engenheiro e a geóloga da Defesa Civil avaliaram a situação e já constataram que não há risco para a estrutura da creche, que é muito boa. Fizemos o isolamento do local atingido para ser iniciada a reconstrução do muro de arrimo”, esclareceu o tenente-coronel Walfrido Lopes, responsável pela Defesa Civil de Betim.

Equipes da prefeitura também estão percorrendo as estradas de terra para avaliar os riscos.

Fonte: O Tempo