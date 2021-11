Após demissão de Nuno, Tottenham anuncia Antonio Conte como treinador

O Tottenham anunciou, na manhã desta terça-feira (2), Antonio Conte como novo treinador com contrato até o verão de 2023, com opção de prorrogação. Ele assume o time após a demissão de Nuno Espírito-Santo, confirmada nesta segunda-feira.

“Estou extremamente feliz por voltar a treinar e fazê-lo em um clube da Premier League que tem a ambição de ser protagonista novamente. Mal posso esperar para começar a trabalhar para transmitir à equipe e aos adeptos a paixão, mentalidade e determinação que sempre me distinguiram, como jogador e como treinador”, disse o italiano.

O clube inglês já havia tentado a contratação de Contet no ano passado, mas negou por questões de plantel. “No verão passado a nossa união não aconteceu porque o fim da minha relação com o Inter ainda era muito recente e emocionalmente muito envolvido com o final da temporada, por isso senti que ainda não era o momento certo para voltar a ser treinador”, explicou.

✍️ Temos o prazer de anunciar Antonio Conte como nosso treinador com contrato até o verão de 2023, com opção de prorrogação. pic.twitter.com/twRg5j8jWW — Tottenham Hotspur (@Spurs_PT) November 2, 2021

“Estamos muito felizes em receber o Antonio. Seu histórico fala por si, com vasta experiência e troféus na Itália e na Inglaterra. Sei em primeira mão as qualidades que Antonio pode nos trazer, por ter trabalhado com ele na Juventus, e estou ansioso para ver seu trabalho com nosso talentoso grupo de jogadores”, disse o o diretor de futebol, Fabio Paratici.

Antonio Conte começou sua carreira de técnico como assistente em Siena em 2005 e passou por Arezzo, Bari – onde venceu a Série B – e Atalanta antes de retornar à Juventus em 2011. Ele conquistou o título em sua primeira temporada, 2011/12, completando o campanha invicta e igualando o recorde do clube em 28 jogos sem perder, estabelecido por Fabio Capello. Ele completou um hat-trick de títulos com sucesso em 2012/13 e 2013/14, quando a Juve acumulou um recorde da Serie A de 102 pontos.

Antonio ainda assumiu o comando da seleção italiana em 2014 e levou-a às quartas-de-final do Euro 2016, liderando o grupo e vencendo a Bélgica e a Espanha ao longo do caminho. O italiano foi campeão da Premier League com o Chelsea em sua primeira temporada, em 2016/17, com um recorde de 30 vitórias em 38 partidas, incluindo uma sequência de 13 vitórias diretas.

Fonte: O Tempo