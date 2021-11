Após mais de um ano, famílias vão aos cemitérios no Dia de Finados

A chuva deu uma trégua pela manhã e o céu se abriu em Belo Horizonte. O feriado de finados levou muitas famílias aos cemitérios e jazigos da cidade para prestarem homenagem aos seus entes queridos nessa terça-feira (dia 2). Esta é a primeira vez que as pessoas puderam realizar a visitação sem restrição de público e necessidade de agendamento prévio, uma vez que ano passado – no auge da pandemia – várias medidas sanitárias foram adotadas como forma de evitar aglomeração.

No Bosque da Esperança, no bairro Jaqueline, região Norte da capital, cerca mil pessoas visitaram o local simultaneamente. Um helicóptero fez um sobrevoo na área e jogou pétalas vermelhas do alto como forma de prestar homenagem aos familiares. Quatro missas foram celebradas ao longo do dia no vão livre do saguão, que tinha capacidade para 300 assentos..

Vale pontuar que os estabelecimentos privados da capital não foram proibidos de realizar celebrações. Tal determinação da Prefeitura de Belo Horizonte era destinada apenas aos cemitérios públicos.

Flores, fé e oração

Faltava ainda uma hora para começar a missa das 11h e Alcione de Almeida Costa, 44, já estava sentada nas primeiras fileiras aguardando a celebração. “É um momento de reflexão, principalmente sobre a vida e o amor e sobre aqueles que amamos”, conta reflexiva. Ela perdera o pai há cinco meses – vítima de um câncer de pâncreas. Para ela, o momento é de recordar boas lembranças como forma de matar saudade. “Eu disse tudo o que queria dizer para o meu pai, mas sempre fica uma coisa por dizer. Por isso, é importantíssimo declarar o amor em vida”, conta. Acompanhada do marido, se sentia melhor em poder visitar o cemitério no Dia de Finados, uma vez que não pode fazer o mesmo ano passado.

Para Eliane Soares Padilha, 42, o Dia de Finados é uma data que não pode ser esquecida, porque aprendeu ainda criança, com mãe, a importância de prestar homenagem com flores e oração. “É o dia de lembrarmos dos nossos entes queridos que já se foram e temos que perpetuar isso para dentro da família, para que eles não sejam esquecidos. Por isso, eu trago os meus filhos”, afirma. Ela estava acompanhada também da mãe, uma irmã e o marido. No local, estão enterrados mais de cinco familiares que faleceram há mais tempo.

Vestidos de preto e com trajes de rock, Marcia Cristina (43) mais o namorado saíram de Ribeirão das Neves, na região Metropolitana, para visitar o jazigo da avó pela primeira vez, depois de 23 anos. “A dor não passa”, conta segurando um vaso de flor nas mãos logo após elencar que foi criada por ela. Segundo explicou, tanta demora foi uma cura do próprio tempo e que até pouco tempo não via a morte como agora. “No passado, eu acreditava que: ‘morreu acabou’ e de que não valia a pena vir ao cemitério no Dia de Finados. Hoje em dia, eu não acredito mais nisso. Eu acredito que nós temos que honrar os nossos antepassados”.

Fonte: O Tempo