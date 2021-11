Atingidos pela enchente na Avenida Tereza Cristina avaliam prejuízos

Após o temporal, vem a avaliação dos prejuízos. Moradores da Vila São Paulo, uma das comunidades mais atingidas com o alagamento da avenida Tereza Cristina, na altura do bairro Bethânia, passaram uma madrugada de susto, dormiram pouco e, logo cedo, já estavam de pé fazendo a limpeza, retirando entulhos e contabilizando as perdas dos bens.

A funcionária de uma loja de churrasqueira artesanal chamou o marido para fazer a limpeza do estabelecimento, porque o dono ainda não tinha chegado na cidade. Pâmela Verônica, 29, pegou uma enxada com vizinhos e conseguiu até mesmo um lava-jato para retirar o lamaçal. “O mais triste é que a temporada de chuvas só está começando”, afirmou. Cansada, estimou um prejuízo superior de R$ 5 mil. Além disso, contabilizou algumas perdas. Como cuida dos filhos em um cômodo da loja, o colchão, cobertores e um microondas para uso pessoal foram destruídos. “Molhou tudo. Estragou, vou ter que jogar fora”, conclui.

Ao lado, a família do Júlio César de Assis Lino, 34, estava em pé desde as 6h da manhã fazendo uma força-tarefa de limpeza. O pai de Júlio, um senhor de 65 anos, usava uma alavanca para fazer um buraco na parede para dar vasão a lama. Ele perdera as contas de quantas vezes fizera isso a cada temporada de chuva. Quatro cômodos da casa mais o banheiro foram atingidos.

Entre as tantas marcas na parede, Júlio César mostrou que o temporal de ontem alcançou, o que chamou “de apenas um metro de altura”, ironizou. Da porta de entrada da sala, passando pelo quintal, até a rua, são cerca de 20 metros. Mesmo com toda essa distância, o volume de água não perdoou e casou alguns estragos. Com ferramentas de polimento de caminhão e metais, ele teve prejuízo de mais de R$4mil. E o jeito para fugir das intempéries da temporada de chuva vai ser apostar na obra. A experiência de morar há 20 anos no local, fez com que construíssem um segundo andar na casa para se sentirem mais seguros e se acomodarem nos cômodos mais altos. “Fizemos o andar de cima e vamos concluir a obra para poder ficarmos lá no alto e não ter nenhum material aqui embaixo, seja eletrodoméstico, nada. Aqui vai ficar vago”, conclui.

Lama, poeira e sujeira

A reportagem de O TEMPO percorreu a Avenida Tereza Cristina nessa manhã e início de tarde e registrou de tudo um pouco: asfalto arrancado, cones fechando uma faixa da via por causa de entulhos que ainda não foram retirados; muitos bueiros entupidos; calçada arrancadas e moradores fazendo bota-fora. Além disso, equipes de limpeza da SLU com retroescavadeiras e caminhões retiravam lama da via e faziam um intenso trabalho de lavagem do calçamento e trechos da avenida.

Cruz Vermelha prestou assistência aos atingidos

No início dessa tarde, um funcionário mais dois voluntários da Cruz Vermelha entregaram cerca de 20 kits emergenciais para moradores da Vila São Paulo, no limite entre a região do Barreiro, em Belo Horizonte, e Contagem.

Conforme conta Vinicius Alves de Araújo Barbosa, coordenador de doações da filiar mineira da Cruz Vermelha “O kit é composto por uma cesta básica, materiais de higiene pessoal, materiais de limpeza e água potável”, listou.

Essa assistência foi fundamental para que Reginaldo Lopes, 43, pudesse ao menos planejar a semana de forma mais tranquila. Conforme contou, ele perdeu cama, fogão, geladeira, sofá e, o mais essencial, comida. “Se eu não tivesse essa ajuda, o que que eu iria fazer?”, conta, logo após descrever que foi abordado pela equipe da Cruz Vermelha que o viu lavando a própria casa sem qualquer material de limpeza.

Cruz Vermelha precisa de doações

Com estoque baixo, a Cruz Vermelha necessita de doações para montar kits de emergência como aqueles que foram entregues hoje cedo para os atingidos pelo transbordamento da Avenida Tereza Cristina.

Aberto de segunda a segunda, a Cruz Vermelha fica na Área Hospitalar, na avenida Alameda Ezequiel Dias, 427. O telefone é 3239-4200. Atualmente, a entidade não está recebendo roupas nem calçados, porque não conseguem ainda fazer a higienização por conta da pandemia. A entidade ressaltou a importância da ação solidária das pessoas, uma vez que o período mais alarmante das chuvas ainda está por vir.

Fonte: O Tempo