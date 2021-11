Balões brancos soltos no céu em cemitério em Betim homenageiam pets mortos

Centenas de balões brancos foram soltos no céu, na manhã desta terça-feira (2), Dia de Finados, em um cemitério de animais de Betim, na região metropolitana, para homenagear mais de 23 mil pets que foram sepultados e cremados no local nos últimos 23 anos.

Uma salva de palmas no momento da revoada tornou a celebração ainda mais emocionante para os presentes, como é o caso de Rutiléia martins Marques, de 47 anos. Em maio deste ano, a advogada perdeu a gatinha Morgana, depois de ela passar por uma cirurgia para a retirada de um dos rins. Nesta terça (2), primeiro Dia de Finados após a partida do animal, ela esteve no cemitério para visitar e levar flores para Morgana.

“Era uma gata muito inteligente, sabia de todas as coisas que eu gostava. Vim porque queria trazer uma florzinha para ela. Não tinha vindo ver a lápide dela ainda. Sempre rezo para São Francisco (santo da Igreja Católica protetor dos animais) e peço por ela. É uma gratidão imensa que tenho pela Morgana. Sinto muitas saudades”, desabafa a advogada, sob lágrimas.

Segundo Kênia Camargo, sócia-proprietária do Cemitério dos Animais A Reviver, que fica na região do Bandeirinhas, assim como ocorre com os seres humanos, no Dia de Finados o espaço recebe os tutores dos pets ao longo do dia para eles poderem visitar e homenagear seus amiguinhos.

“Recebemos as pessoas aqui para a despedida, relembrar este momento de dor. É uma saudade gostosa. Estamos aqui hoje com o coração apertado, mas com o acolhimento de sempre às famílias dos pets. Colocamos os nomes nos balões para podermos levar para o céu a lembrança deles e um pouco da nossa lembrança para eles”, destaca Kênia.

Fonte: O Tempo