Barcelona vence na Champions com gol de ‘herdeiro’ de Messi

Com gol de Ansu Fati, jovem promessa e herdeiro da camisa 10 de Lionel Messi, o Barcelona venceu o Dínamo de Kiev na quarta rodada da fase de grupos da Champions League, nesta terça-feira (2), e respira na competição.

O atacante de 19 anos marcou o único gol do jogo em Kiev, na Ucrânia. Ele recebeu cruzamento do lateral Mingueza e encheu o pé para dar para superar o goleiro adversário.

Comparado a Messi e considerado uma das principais apostas para suceder o maior ídolo do clube, Fati teve no mês passado o seu contrato renovado com o Barcelona até 2027.

O resultado dá tranquilidade ao Barça, que agora soma 6 pontos e ocupa a segunda colocação do grupo E, atrás somente do Bayern de Munique. Na próxima rodada, no dia 23 deste mês, a equipe do técnico Ronald Koeman enfrenta o Benfica, do treinador Jorge Jesus. Se vencer, a equipe catalã garante a classificação para a fase mata-mata do torneio.

Em outra partida da Champions, a eficiência de Cristiano Ronaldo no ataque evitou nova derrota do Manchester United na competição. O português balançou as redes duas vezes e garantiu o empate de su equipe em 2 a 2 com o Atalanta, em Bérgamo, na Itália.

Contra o Atalanta, o Manchester sofreu com erros defensivos. No primeiro gol da equipe italiana, o goleiro De Gea, criticado por cometer erros na temporada, aceitou chute defensável de Ilicic. No segundo gol, o colombiano Zapata ganhou de Maguire, considerado o zagueiro mais caro do mundo, e balançar as redes.

Na próxima rodada, no dia 23 deste mês, o Manchester United enfrenta o Villarreal fora de casa, em partida decisiva para o grupo H.

