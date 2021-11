Caminhão com 15 mil litros de gasolina tomba na MGC-135, em Curvelo

A MGC-135 precisou ser completamente bloqueada em Curvelo, na região Central de Minas Gerais, no fim da tarde de segunda-feira (1º), após um caminhão carregado de combustível tombar na via. Com o acidente, parte dos 15 mil litros de gasolina que eram transportados derramaram na pista.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 16h55 no km 595 da rodovia, na zona rural do município. O bloqueio nos dois sentidos da via ocorreu entre a cidade e Corinto, próximo à Parada Paraíso. Ninguém ficou ferido.

Ainda segundo a corporação, o motorista alegou que o veículo perdeu o controle da direção. Os militares fizeram o transbordo da carga e aplicaram espuma mecânica sobre a gasolina derramada, prevenindo explosões e incêndios.

Os trabalhos se estenderam pela madrugada desta terça-feira (2), com o apoio da Empresa de Emergências Ambientais (AMIPAR) e a ECO 135, concessionária que administra o trecho, promovendo o destombamento e remoção do veículo de carga.

De acordo com a administradora da rodovia, a pista só foi completamente liberada por volta de 13h desta terça.

