Carlaile, ex-prefeito de Betim, tem alta após 47 dias internado

O ex-prefeito de Betim Carlaile Pedrosa (PSDB), de 71 anos, já se recupera em casa após ter recebido alta, nesta segunda-feira (1º), do Hospital Biocor, em Belo Horizonte, onde estava internado havia mais de uma semana para se submeter ao implante de um cardioversor desfibrilador no coração, aparelho que monitora o ritmo cardíaco do paciente. A informação foi confirmada à reportagem, nesta terça (2), pelo empresário Ciro Pedrosa, um dos irmãos de Carlaile. “Felizmente, o pior já passou. Agora, em casa, inicia-se um trabalho intensivo de fisioterapia e fonoaudiologia. Se Deus quiser, ele vai se recuperar totalmente”, disse Ciro.

Antes de ser internado no Biocor, Carlaile ficou por cerca de um mês no Hospital da Unimed, em Betim, para onde foi levado depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória, em casa, na tarde do dia 15 de setembro. O problema foi consequência de uma arritmia cardíaca, conforme Ciro informou à reportagem na época, após a realização de uma série de exames por parte do político.

Em outras duas ocasiões, Carlaile precisou ser internado: em 2014, o ex-prefeito foi submetido a uma operação no coração para corrigir um problema cardíaco e, em 2015, foi hospitalizado na capital por causa de um AVC.

Presidente municipal do PSDB, Carlaile já foi prefeito de Betim por três mandatos, além de deputado federal.

