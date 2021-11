Com campanha de G-4, América sonha com a Libertadores

Após vitória contra o Fortaleza, por 2 a 1 no Independência, o América alcançou a nona colocação no Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Marquinhos Santos vem de três partidas sem derrotas, com duas vitórias e um empate e somando todo o returno, os números são ainda melhores; são 10 jogos com cinco vitórias, quatro empates e apenas uma derrota, um aproveitamento de 63%, ficando atrás apenas do líder, o Atlético.

Sonho Americano

Segundo o departamento de estatísticas da UFMG, o América tem 69% de chance de conquistar uma vaga inédita para a Sul-Americana e probabilidade de 11% de figurar na próxima Copa Libertadores. Após a vitória no último sábado (30), Marquinhos Santos, técnico do Coelho, falou que o principal objetivo do América segue sendo a permanência na série A e após a confirmação a equipe pode sonhar com algo maior.

“O objetivo continua o mesmo. Com muita humildade e pés no chão. Ainda há um caminho a ser percorrido pela permanência. Temos que sacramentar os 44 pontos. O quanto antes conseguirmos atingir essa pontuação, estaremos um passo à frente para conseguir algo a mais na competição“, pontuou o comandante.

Nos próximos confrontos o América enfrenta rivais diretos na luta pela manutenção na série A e por uma vaga em uma das competições continentais, além do clássico do próximo final de semana, o Coelho tem pela frente o Sport, Grêmio, Atlético-GO e Fluminense.

Já nas últimas quatro rodadas, o América enfrentará em casa a Chapecoense, lanterna da competição, e na última partida recebe o São Paulo, além de visitar o RB Bragantino e o Ceará.

Fonte: O Tempo