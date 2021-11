Cruzeiro avalia volta ao Mineirão, e torcida crava retorno no dia 9

Em um vídeo divulgado por uma torcida do Cruzeiro nesta terça-feira (2), a organizada garante que o Cruzeiro enfrentará o Brusque, no próximo 9 de novembro, no Mineirão, em partida válida pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Nos jogos como mandante, o clube tem atuado no Independência. Além do time catarinense, a Raposa terá mais um jogo em casa, diante do Náutico, pela última rodada da competição.

O Cruzeiro não confirma a informação, mas disse que está avaliando a possibilidade. A mudança de estádio teria sido um pedido de parte da torcida, já que o Mineirão está liberado para receber 100% de público. Com isso, a força das arquibancadas seria um fator a mais para ajudar o time estrelado e evitar qualquer possibilidade de queda à Série C. O time da Toca está 14º lugar, com 40 pontos.

Após o empate dessa segunda com o Vila Nova, em 1 a 1, os torcedores foram às redes sociais pedir à diretoria a volta ao Mineirão. O clube está trabalhando para ajustar questões logísticas e com a própria administração do estádio para fazer a alteração.

Jogos Cruzeiro Independência Série B

Empates

Cruzeiro 2 x 2 Vitória

Cruzeiro 1 x 1 Sampaio Corrêa

Cruzeiro 0 x 0 Botafogo

Cruzeiro 1 x 1 Vila Nova

Vitórias

Cruzeiro 2 x 0 Brasil

Derrotas

Cruzeiro 1 x 2 CSA

Cruzeiro 1 x 3 Remo

7 jogos

4 empates

2 derrotas

Fonte: O Tempo