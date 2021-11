Cruzeiro: convocado, Moreno pode desfalcar a Raposa em até duas partidas

O Cruzeiro não poderá contar com o atacante Marcelo Moreno em pelo menos um jogo da Série B, contra o Vitória, dia 14 de novembro. Dependendo da programação, ele também será desfalque no duelo contra o Brusque, dia 9. O centroavante foi convocado para defender a Bolívia nos compromissos contra Peru e Uruguai, nos dias 11 e 16, respectivamente.

A ausência de Moreno, contudo, pode ser amenizada porque o jogador não tem sido titular no time comandado por Vanderlei Luxemburgo. No empate contra o Vila Nova por 1 a 1, mesmo com a suspensão de Vitor Leque, o boliviano ficou como opção de banco e entrou no segundo tempo. Na oportunidade, o setor foi formado por Wellington Nem, Thiago e Bruno José.

Sequência

O Cruzeiro volta a campo na próxima sexta-feira (5), quando encara o Londrina, às 21h30, no estádio do Café. A Raposa tem 40 pontos, em 14º lugar, mas pode perder uma posição caso a Ponte Preta (38) vença o Goiás, nesta terça-feira, às 21h, no estádio da Serrinha.

Fonte: O Tempo