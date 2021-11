Cruzeiro: falta pouco, mas ainda é muito para se manter na Série B

O tormento da torcida do Cruzeiro está longe de terminar, por mais que restem tão somente cinco rodadas para o fim da Série B do Campeonato Brasileiro. Com 40 pontos, o time estrelado corre risco de queda à Terceira Divisão.

Nessa segunda-feira (1º), a Raposa ficou no empate com o Vila Nova, em 1 a 1, no Independência, pela 33ª rodada da Série B. A chuva comprometeu o desempenho de ambos os times.

Contudo, estando seco ou no molhado, a Raposa vem reiterando sua debilidade técnica. Aos trancos e barrancos, o time do Barro Preto seguirá “quebrando pedra” por mais cinco jornadas para tentar se manter na Segundona.

“Claro que cheguei aqui com a expectativa de a gente poder brigar. Brigamos, chegamos próximos, mas os jogos decisivos, nos quais deveríamos jogar, para encostar na parte de cima, não chegamos. Agora, o pessoal de baixo encostou, mas estamos com pontuação. Faltam cinco jogos para conquistar quatro, cinco pontos e manter o time na Segunda Divisão. Essa é a condição do Cruzeiro, não arranjem”, decreta Vanderlei Luxemburgo.

Na próxima sexta-feira (5), o time do Barro Preto visita o Londrina, às 21h30, no estádio do Café.

Fonte: O Tempo