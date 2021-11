Cruzeiro volta aos trabalhos pensando no Londrina e sem tempo para lamentar

O Cruzeiro não teve muito tempo para lamentar o empate em casa com o Vila Nova em 1 a 1. A equipe voltou às atividades nesta terça-feira (2), já pensando no duelo de sexta (5), contra o Londrina, às 21h30, no estádio do Café, no interior do Paraná. Vanderlei Luxemburgo comanda a última atividade na tarde desta quarta-feira e, na sequência, a delegação embarca rumo ao sul do país.

A igualdade diante dos goianos no Horto, apesar das circunstâncias adversas provocadas pela chuva que atingiu Belo Horizonte, foi péssima para as pretensões da Raposa, que ainda luta para se afastar definitivamente do risco de rebaixamento à Série C. Com 40 pontos, o time da Toca está há quatro partidas sem vencer, desempenho que o manteve na berlinda.

Depois de bater o Coritiba por 3 a 0, fora de casa, pela 29ª rodada, a Raposa empatou como Botafogo (0 a 0), perdeu para Avaí (1 a 0) e Remo (3 a 1) e empatou com o Vila (1 a 1). Os últimos resultados como mandante.

“Os dois jogos foram muito ruins para a gente. Uma derrota e um empate dentro de casa, com o apoio da nossa torcida. Quero agradecer à torcida que compareceu ontem (segunda-feira), embaixo de chuva, com tempo ruim, horário ruim também. Cantou, apoiou a gente do início ao fim. Que continuem apoiando a gente. Agora, é buscar o resultado contra o Londrina, fazer um bom jogo e sair com a vitória”, analisa o atacante Wellington Nem.

O jogador iniciou a partida contra o Vila, após um tempo de recuperação de lesão muscular, na vaga de Vitor Leque, então suspenso.

“Fiquei feliz com a minha volta, de poder jogar quase 90 minutos, de iniciar um jogo importante, de não ter sentido nada, ter me sentido bem. Fiquei feliz com a minha atuação, mas vou trabalhar para melhorar no próximo jogo”, destaca o jogador

Fonte: O Tempo