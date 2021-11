Dois motoristas morrem após batida entre caminhão e carro, na BR-452, em Minas

Um grave acidente envolvendo um caminhão e uma caminhonete, na interseção da BR-452 com a MG-190, deixou duas pessoas mortas em Nova Ponte, no Alto Paranaíba, nesta segunda-feira (1).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, após a colisão do caminhão carregado com batatas com uma caminhonete, os motoristas dos dois veículos morreram. Não havia passageiros com eles.

Os dois veículos saíram da pista e o caminhão chegou a capotar. O helicóptero Arcanjo foi para o local, mas não chegou a ser utilizado, já que as vítimas morrram na rodovia.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e realizou os trabalhos de praxe e removeu os corpos. Não se sabe as causas e dinâmicas do acidente.

