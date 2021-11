Em jogo emocionante, Athletico-PR empata no finalzinho contra o Flamengo

Athletico-PR e Flamengo fizeram um confronto emocionante ontem na Arena da Baixada, em Curitiba , em partida atrasada da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O rubro-negro saiu vencendo por 2 a 0, com dois gols de Gabigol, viu o adversário diminuir com Renato Kayzer, que ainda teve um segundo gol anulado por impedimento, e levou o gol de empate no apagar das luzes, com Bissoli. Com o 2 a 2, o Flamengo diminuiu em apenas um ponto a diferença para o Galo, que tem nove de vantagem. O alvinegro tem 59 e o Flamengo 50. O time carioca segue com um jogo a menos.

Gabigol abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo, após aproveitar sobra do chute de Vitinho, defendido pelo goleiro Santos. A vantagem no marcador deixou o time rubro-negro mais tranquilo em campo. Onze minutos depois Gabigol ampliou. Santos saiu jogando errado, e o atacante do Flamengo marcou de cobertura em belo chute de primeira.

Perdendo por 2 a 0 dentro de casa, a coisa poderia ter ficado ainda pior para o clube paranaense, quando Renato Kayzer agrediu Léo Pereira em um lance da partida. Depois de aplicar o vermelho direito no jogador do Furacão, o árbitro voltou atrás e apenas amarelou o jogador.

As duas equipes voltaram sem mudanças para os 45 finais. Com a obrigação de tirar a diferença, o time do Athletico-PR tentou ir para cima do Flamengo. O Athletico conseguiu diminuir aos 19 minutos com Renato Kayzer, depois que o VAR revisou o lance e confirmou o gol dos donos da casa. Poucos minutos depois, o Furacão foi às redes novamente, mas o árbitro marcou impedimento para desespero dos torcedores.

Depois de duas boas chances, o Athletico-PR empatou no finalzinho com Bissoli.

Fonte: O Tempo