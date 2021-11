Emily em Paris: Lily Collins diz que série vai mostrar camaradagem feminina

Lily Collins, 32, estrela de “Emily em Paris”, falou à edição inglesa da revista Elle que os próximos episódios da segunda temporada da série da Netflix, que estreia em dezembro, responderão à polêmica da descrição clichê de Paris e seu povo. Para as filmagens, ela passou quatro meses neste verão morando na cidade e enfrentou os toques de recolher relacionados à Covid.

“Para mim como Emily, mas também como produtora [da série], após a 1ª temporada, ouvindo os pensamentos das pessoas, preocupações, perguntas, gostos, desgostos, apenas sentimentos sobre isso, houve certas coisas que falaram com o tempo que nós ‘ estamos vivendo e o que é certo, moral e correto e deve ser feito”, disse.

Para as filmagens, ela passou quatro meses neste verão morando na cidade, começando enquanto ela ainda enfrentava toques de recolher relacionados à Covid. A atriz não revelou que, graças às filmagens durante a pandemia, ela ficou em seu próprio apartamento e pode viver como uma local convivendo com vizinhos e fazendo amizade com outros donos de cães locais. Desta vez, ela levou a Paris seu cachorro Redford.

“Eu definitivamente consegui saber melhor desta vez, porque eu não estava usando muito transporte público por causa dos regulamentos para filmagem. Então eu estava andando muito mais.”

Collins elogiou o marido, o diretor de cinema Charlie McDoweel, com quem se casou no início de setembro. Segundo a atriz, ele é ótimo com direções e explorações e marcou lugares [para visitar] por toda Paris. ” E, você sabe, nossa equipe é toda francesa. E o mesmo acontece com a maior parte do nosso elenco, exceto Ashley [Park, que interpreta Mindy] e eu. Então, você experimenta o outro lado de Paris com eles.”

A atriz não revelou muitos detalhes em relação à nova temporada da série. Ela apenas adiantou que haverá novos membros do elenco. mais tempo na tela para personagens coadjuvantes e um foco na “camaradagem feminina”.

Mas um teaser recente da segunda temporada lança alguma luz sobre o enredo. No clipe, Emily e seus amigos são vistos escapando de Paris para uma viagem à costa francesa. “Não, vou postar mais tarde”, diz Emily, segurando seu telefone. “Estou de férias.”

“Emily in Paris” segue a personagem-título enquanto ela trabalha em uma agência de marketing francesa chamada Savoir e passa seus dias postando fotos dignas do Instagram dela mesma vestindo looks de estilistas e comendo croissant de chocolate.

Fonte: O Tempo